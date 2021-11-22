الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل في خزان مياه في قرية عاطوف، جنوب شرق طوباس.



وأفاد معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في خزان مياه للاستخدام الزراعي سعته 1000 كوب، تعود ملكيته للمواطن رامي قلالوة، معرباً عن تخوفه من قيام الاحتلال بهدمه، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).











رام الله - دنيا الوطن