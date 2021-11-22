عاجل

  • إعلام الأسرى: الاحتلال يفرج عن ابن شقيق الشهـيد فادي أبو شخيدم بشرط دفع غرامة مالية

  • "الصحة" بغزة: تسجيل حالة وفاة و105 إصابات جديدة بـ(كورونا) و210 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

معروف يوضح تفاصيل التسجيل للعمل في الداخل المحتل

معروف يوضح تفاصيل التسجيل للعمل في الداخل المحتل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، إنه تم التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر رابط التسجيل للعمل في الداخل المحتل ليكون قاعدة بيانات.

وأوضح معروف في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى) معايير التسجيل، وهي أن يكون الشخص متزوج ويزيد عمره عن 26 عاماً، وألا يكون موظفاً وأن يكون حاصلاً على التطعيم، وخلو صحيفة السوابق الجنائية له، وكل من تنطبق عليه معايير التسجيل يستطيع التسجيل.

وأضاف معروف: "وبعد الانتهاء من حصر البيانات سيتم تزويدها للشؤون المدنية، وهي التي ستتابع الأمر واستصدار التصاريح، والموضوع جدي ولم نقدم على إعلان الرابط لولا وجود حديث حقيقي من قبل الوسطاء عن زيادة أعداد العمال في الداخل المحتل، ونأمل أن نخفف قدر المستطاع من نسب ومعدلات البطالة".

وبيّن أن ذلك جاء في ضوء الواقع المعاش والحصار وارتفاع معدلات البطالة في غزة، وفي إطار التفاهمات التي أبرمت بين المستوى السياسي في قطاع غزة والاحتلال عبر الوسطاء، وكان دائماً يطرح موضوع العمل في الأراضي المحتلة.

أخبار ذات صلة

المحافظ غيث: اعتداءات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن القدس ومقدساتها

المحافظ غيث: اعتداءات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن القدس ومقدساتها

محافظ القدس: اعتداءات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن القدس ومقدساتها

محافظ القدس: اعتداءات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن القدس ومقدساتها

غزة: حالة وفاة و105 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: حالة وفاة و105 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

المرور بغزة تحرر 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تحرر 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

المحاكم الشرعية تتصدر مؤسسات العدالة الفلسطينية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

المحاكم الشرعية تتصدر مؤسسات العدالة الفلسطينية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

التعليم العالي و&#34;فلسطينيات&#34; تختتمان برنامج مناظرات فلسطين

التعليم العالي و"فلسطينيات" تختتمان برنامج مناظرات فلسطين

اقتحام قسم 7 في &#34;رامون&#34; والأسرى يحتجّون للمطالبة بهاتف عمومي

اقتحام قسم 7 في "رامون" والأسرى يحتجّون للمطالبة بهاتف عمومي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

المرور بغزة تحرر 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تحرر 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

المحاكم الشرعية تتصدر مؤسسات العدالة الفلسطينية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

المحاكم الشرعية تتصدر مؤسسات العدالة الفلسطينية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

التعليم العالي و&#34;فلسطينيات&#34; تختتمان برنامج مناظرات فلسطين

التعليم العالي و"فلسطينيات" تختتمان برنامج مناظرات فلسطين

اقتحام قسم 7 في &#34;رامون&#34; والأسرى يحتجّون للمطالبة بهاتف عمومي

اقتحام قسم 7 في "رامون" والأسرى يحتجّون للمطالبة بهاتف عمومي

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

حركتا (حماس والشعبية) تصدران بياناً مشتركاً حول القرار البريطاني الأخير

حركتا (حماس والشعبية) تصدران بياناً مشتركاً حول القرار البريطاني الأخير

&#34;المطران حنا&#34; يطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية العالمية بأن يلتفتوا إلى أطفال فلسطين

"المطران حنا" يطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية العالمية بأن يلتفتوا إلى أطفال فلسطين

منوعات

بعد طلاقها الثالث.. كيم كارداشيان تظهر برفقة حبيبها الجديد

بعد طلاقها الثالث.. كيم كارداشيان تظهر برفقة حبيبها الجديد

بعيد ميلادها.. فنان مصري يعيد طلب يد زوجته بخاتم زواج جديد

بعيد ميلادها.. فنان مصري يعيد طلب يد زوجته بخاتم زواج جديد

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

عربي

مصر توفر فرص عمل تشمل ذوي الهمم برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

مصر توفر فرص عمل تشمل ذوي الهمم برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

مصر: تسجيل 61 وفاة و884 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 61 وفاة و884 إصابة جديدة بـ(كورونا)

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي