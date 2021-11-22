معروف يوضح تفاصيل التسجيل للعمل في الداخل المحتل

رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، إنه تم التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر رابط التسجيل للعمل في الداخل المحتل ليكون قاعدة بيانات.وأوضح معروف في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى) معايير التسجيل، وهي أن يكون الشخص متزوج ويزيد عمره عن 26 عاماً، وألا يكون موظفاً وأن يكون حاصلاً على التطعيم، وخلو صحيفة السوابق الجنائية له، وكل من تنطبق عليه معايير التسجيل يستطيع التسجيل.وأضاف معروف: "وبعد الانتهاء من حصر البيانات سيتم تزويدها للشؤون المدنية، وهي التي ستتابع الأمر واستصدار التصاريح، والموضوع جدي ولم نقدم على إعلان الرابط لولا وجود حديث حقيقي من قبل الوسطاء عن زيادة أعداد العمال في الداخل المحتل، ونأمل أن نخفف قدر المستطاع من نسب ومعدلات البطالة".وبيّن أن ذلك جاء في ضوء الواقع المعاش والحصار وارتفاع معدلات البطالة في غزة، وفي إطار التفاهمات التي أبرمت بين المستوى السياسي في قطاع غزة والاحتلال عبر الوسطاء، وكان دائماً يطرح موضوع العمل في الأراضي المحتلة.