دولي

الصحة العالمية تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا

الصحة العالمية تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أوليغ دوبوفيك ممثل مكتب الصحة العالمية في مينسك، أن المنظمة نقلت أول مساعدة إنسانية للمهاجرين إلى مركز (بروزغي) على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال دوبوفيك: " إن المساعدة تتضمن مواد للنظافة الشخصية والصحة العامة، وهي ضرورية ومفيدة بما في ذلك للوقاية من فيروس (كورونا)، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف: "كما تتضمن المساعدات الإنسانية المذكورة، التي يتم توزيعها في إطار مهمة منظمة الصحة العالمية، مستلزمات النظافة الشخصية، بما في ذلك مواد معقمة لليدين وكمامات واقية للوجه، وصابون سائل ومعجون أسنان، ومناديل رطبة، وورق تواليت".

وأوضح أنه تم تسليم الجزء الأول من الشحنة إلى المركز، فيما  تخطط المنظمة لتسليم 600 سلة مساعدات خلال اليوم.

وفي السياق ذاته، قالت ليودميلا كيدا رئيسة المديرية العامة للصحة في مقاطعة غرودنو البيلاروسية، أمس الأحد: "إنه تم نقل حوالي 100 مهاجر من مركز (بروزغي) اللوجستي إلى المستشفى، بما في ذلك المصابون بحالات حالة حادة من فيروس (كورونا)".




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