عاجل

  • إعلام الأسرى: الاحتلال يفرج عن ابن شقيق الشهـيد فادي أبو شخيدم بشرط دفع غرامة مالية

  • "الصحة" بغزة: تسجيل حالة وفاة و105 إصابات جديدة بـ(كورونا) و210 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

التعليم العالي و"فلسطينيات" تختتمان برنامج مناظرات فلسطين

التعليم العالي و"فلسطينيات" تختتمان برنامج مناظرات فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة فلسطينيات، اليوم، برنامج المناظرات الطلابية في فلسطين للعام 2021، وذلك بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، إذ تهدف هذه المناظرات لتعزيز ثقافة الحوار وتنمية القدرات القيادية للطلبة.

وحضر فعاليات الاختتام رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي، ومدير عام مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن، وحشد من الطلبة وأعضاء لجنة النشاطات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

وعُقد الدوري الختامي من المناظرات في حرم الجامعة العربية الأمريكية برام الله، بمشاركة تسع مؤسسات تعليم عالٍ تنافست فيما بينها على المراكز الثلاثة الأولى، إذ حصلت جامعة النجاح الوطنية على المركز الأول، والجامعة العربية الأمريكية على المركز الثاني، فيما حصلت جامعة بيت لحم على المركز الثالث.

ودارت المناظرات ما بين مؤيد ومعارض حول موضوعات مهمة، مثل دور مؤسسات المجتمع المدني في مقاومة الاحتلال، ولجان التحقيق الدولية ما بين الغضب الشعبي والعدالة، والمقاومة الشعبية ودورها في إنهاء الاحتلال، إضافة لموضوع التعليم
عن بُعد بسبب جائحة كورونا وأثره على أداء ومهارات الطلبة.

بدوره، أشار هودلي إلى أن أهمية برنامج المناظرات تكمن في تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم القيادية، وذلك بتوجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج مناظرات فلسطين خلال السنوات المقبلة، ليشمل عدداً أكبر من مؤسسات التعليم العالي والطلبة.

من جانبها، قالت عبد الرحمن: "إن البرنامج يعطي الفرصة للطلبة لطرح أفكارهم وتبادلها من خلال أسلوب التناظر، مثمنةً الشراكة الاستراتيجية مع وزارة "التعليم العالي" والتي أثمرت بنشاطات مهمة لخدمة طلبة مؤسسة التعليم العالي".

يُشار إلى أن برنامج مناظرات فلسطين يُنظّم بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية منذ العام 2015؛ من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات وبالتعاون مع لجنة النشاطات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

ويتضمن برنامج المناظرات مخيماً تدريبياً مركزياً، ونشاطات تدريبية على مستوى المؤسسات التعليمية، ودورياً ختامي.

أخبار ذات صلة

المحافظ غيث: اعتداءات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن القدس ومقدساتها

المحافظ غيث: اعتداءات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن القدس ومقدساتها

محافظ القدس: اعتداءات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن القدس ومقدساتها

محافظ القدس: اعتداءات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن القدس ومقدساتها

غزة: حالة وفاة و105 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: حالة وفاة و105 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

المرور بغزة تحرر 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تحرر 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

المحاكم الشرعية تتصدر مؤسسات العدالة الفلسطينية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

المحاكم الشرعية تتصدر مؤسسات العدالة الفلسطينية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

معروف يوضح تفاصيل التسجيل للعمل في الداخل المحتل

معروف يوضح تفاصيل التسجيل للعمل في الداخل المحتل

اقتحام قسم 7 في &#34;رامون&#34; والأسرى يحتجّون للمطالبة بهاتف عمومي

اقتحام قسم 7 في "رامون" والأسرى يحتجّون للمطالبة بهاتف عمومي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

المرور بغزة تحرر 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تحرر 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

المحاكم الشرعية تتصدر مؤسسات العدالة الفلسطينية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

المحاكم الشرعية تتصدر مؤسسات العدالة الفلسطينية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

التعليم العالي و&#34;فلسطينيات&#34; تختتمان برنامج مناظرات فلسطين

التعليم العالي و"فلسطينيات" تختتمان برنامج مناظرات فلسطين

اقتحام قسم 7 في &#34;رامون&#34; والأسرى يحتجّون للمطالبة بهاتف عمومي

اقتحام قسم 7 في "رامون" والأسرى يحتجّون للمطالبة بهاتف عمومي

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

حركتا (حماس والشعبية) تصدران بياناً مشتركاً حول القرار البريطاني الأخير

حركتا (حماس والشعبية) تصدران بياناً مشتركاً حول القرار البريطاني الأخير

&#34;المطران حنا&#34; يطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية العالمية بأن يلتفتوا إلى أطفال فلسطين

"المطران حنا" يطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية العالمية بأن يلتفتوا إلى أطفال فلسطين

منوعات

بعد طلاقها الثالث.. كيم كارداشيان تظهر برفقة حبيبها الجديد

بعد طلاقها الثالث.. كيم كارداشيان تظهر برفقة حبيبها الجديد

بعيد ميلادها.. فنان مصري يعيد طلب يد زوجته بخاتم زواج جديد

بعيد ميلادها.. فنان مصري يعيد طلب يد زوجته بخاتم زواج جديد

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

عربي

مصر توفر فرص عمل تشمل ذوي الهمم برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

مصر توفر فرص عمل تشمل ذوي الهمم برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

مصر: تسجيل 61 وفاة و884 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 61 وفاة و884 إصابة جديدة بـ(كورونا)

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي