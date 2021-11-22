التعليم العالي و"فلسطينيات" تختتمان برنامج مناظرات فلسطين





رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة فلسطينيات، اليوم، برنامج المناظرات الطلابية في فلسطين للعام 2021، وذلك بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، إذ تهدف هذه المناظرات لتعزيز ثقافة الحوار وتنمية القدرات القيادية للطلبة.وحضر فعاليات الاختتام رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي، ومدير عام مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن، وحشد من الطلبة وأعضاء لجنة النشاطات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.وعُقد الدوري الختامي من المناظرات في حرم الجامعة العربية الأمريكية برام الله، بمشاركة تسع مؤسسات تعليم عالٍ تنافست فيما بينها على المراكز الثلاثة الأولى، إذ حصلت جامعة النجاح الوطنية على المركز الأول، والجامعة العربية الأمريكية على المركز الثاني، فيما حصلت جامعة بيت لحم على المركز الثالث.ودارت المناظرات ما بين مؤيد ومعارض حول موضوعات مهمة، مثل دور مؤسسات المجتمع المدني في مقاومة الاحتلال، ولجان التحقيق الدولية ما بين الغضب الشعبي والعدالة، والمقاومة الشعبية ودورها في إنهاء الاحتلال، إضافة لموضوع التعليمعن بُعد بسبب جائحة كورونا وأثره على أداء ومهارات الطلبة.بدوره، أشار هودلي إلى أن أهمية برنامج المناظرات تكمن في تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم القيادية، وذلك بتوجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس.ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج مناظرات فلسطين خلال السنوات المقبلة، ليشمل عدداً أكبر من مؤسسات التعليم العالي والطلبة.من جانبها، قالت عبد الرحمن: "إن البرنامج يعطي الفرصة للطلبة لطرح أفكارهم وتبادلها من خلال أسلوب التناظر، مثمنةً الشراكة الاستراتيجية مع وزارة "التعليم العالي" والتي أثمرت بنشاطات مهمة لخدمة طلبة مؤسسة التعليم العالي".يُشار إلى أن برنامج مناظرات فلسطين يُنظّم بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية منذ العام 2015؛ من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات وبالتعاون مع لجنة النشاطات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.ويتضمن برنامج المناظرات مخيماً تدريبياً مركزياً، ونشاطات تدريبية على مستوى المؤسسات التعليمية، ودورياً ختامي.