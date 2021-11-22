بريطانيا تباحث مع دول الخليج لعقد اتفاقية للتجارة الحرة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيري جريمستون وزير الاستثمار البريطاني، اليوم الاثنين، أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.وقال الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي: "إن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهراً".وكشف موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم لبريطانيا فعلياً، وأظهرت بيانات الموقع أن قيمة الصادرات البريطانية لدول المجلس بلغت نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.ورحب نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام للمجلس، في تشرين الثاني/ أكتوبر، بإعلان آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية البريطانية، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.ووصف الحجرف الإعلان بأنه خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.