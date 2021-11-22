منظمة تطالب الصين بضم تايوان لجمهورية الصين وتوحيد الكوريتين



و حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ من أن تايوان من أن بلاده لن تتخلى عن خيار استخدام القوة العسكرية لإعادة بسط سيادتها على جزيرة تايوان التي حكمها نظام مناهض لبكين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949.





رام الله - دنيا الوطنطالبت منظمة العدل والتنمية للدراسات إحدى المنظمات بالشرق الأوسط جمهورية الصين الشعبية بضم تايوان للصين باعتبار تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.ودعا الباحث السياسي زيدان القنائي والناطق الرسمي للمنظمة الصين باعادة ضم تايوان لجمهورية الصين الشعبية كما طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ بتوحيد الكوريتين وطرد القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية.وقالت المنظمة الصين: "لابد أن تقوم بضم تايوان لجمهورية الصين الشعبية أما روسيا فيجب أن تعيد بناء الامبراطورية الروسية وتتواجد داخل دول أوروبا الشرقية وباوكرانيا واستونيا وجورجيا ودول اوروبا الشرقية فى ظل التحركات العسكريةللنيتو بالبحر الاسود وبحر قزوين بجانب التحركات العسكرية الامريكية بالمحيط الهادى لمواجهة الصين".