وزير الجيش الإسرائيلي يدعو دول العالم لدعم السلطة الفلسطينية

بيني غانتس،





خلال بيان صدر عن وزارة الجيش الإسرائيلي، قال غانتس: " من الضرورة دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديًا من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي والدول المانحة"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها منع انهيار السلطة الفلسطينية والدفع لبناء الثقة مع الحكومة الإسرائيلية، وفق (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وجات تصريحات غانتس خلال مؤتمر نظمته جامعة (كاليفورنيا) في لوس أنجلوس (UCLA) بعنوان (الأرض)، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية وبناء الثقة بين الطرفين.





وأضاف غانتس: "أنه على هذه الجهات الاستثمار في تحسين حياة الفلسطينيين وبدء المشاريع التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني"، مشيراً إلى أن كل ذلك من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.









رام الله - دنيا الوطندعاوزير الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، دول العالم بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في تجاوز مرحلة الانهيار.