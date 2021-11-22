واشنطن تحذر رعاياها من دخول البلدة القديمة في القدس

رام الله - دنيا الوطنحذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، موظفيها وعائلاتهم، اليوم الاثنين، بعدم الذهاب إلى البلدة القديمة في القدس، حتى إشعار آخر.وجاء ذلك بعد عملية إطلاق النارالتي حدثت أمس الأحد، بالبلدة القديمة، مما أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة أربع آخرين، قبل استشهاد المنفذ بإطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه.وقالت السفارة الأمريكية في تنبيه أمني مكتوب نشرته عبر موقعها الرسمي: "نظرًا لأن الحوادث الأمنية غالبًا ما تحدث دون سابق إنذار، فإننا نشجع المواطنين الأمريكيين بشدة على توخي اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني".وأضافت: "بسبب الحوادث الأمنية الأخيرة، في، وَحَولَ البلدة القديمة في القدس، نُصح موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم بتجنب البلدة القديمة حتى إشعار آخر".