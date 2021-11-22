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شؤون فلسطينية

فتح تدين اعتداء الاحتلال على محافظ القدس

فتح تدين اعتداء الاحتلال على محافظ القدس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الاثنين، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدنان غيث محافظ العاصمة القدس وعضو المجلس الثوري للحركة، وحملة الاعتقالات والبطش والتنكيل الهستيرية بحق المقدسيين.

وأكدت حركة (فتح) في بيان صحفي لها صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، على أن الصمود العظيم لأهل القدس هو ما سيفشل مخططات التهويد، والعبث بهوية القدس العربية الفلسطينية.

وأشادت الحركة بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به المحافظ غيث، والذي يمثل نموذجا للتحدي والصمود، والعمل المثابر في خدمة جماهير الشعب في القدس، والتصدي لمخططات التهويد ومحاولات تغير معالم المدينة والاعتداءات المتواصلة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وحملت (فتح)، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة وسلامة المحافظ غيث، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن صمت وتراخي المجتمع الدولي، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وحيت (فتح) محافظ القدس، وجماهير الشعب في المدينة المقدسة، مؤكدة أن كفاح الشعب الفلسطيني وتضحياته لن تذهب سدى، وأن النصر سيكون حليف الشعب على هذا الاحتلال البغيض.

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