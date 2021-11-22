حركتا (حماس والشعبية) تصدران بياناً مشتركاً حول القرار البريطاني الأخير

ووجهت الحركتان تحذيراً للاحتلال ، قولها: "إن استمرار العمل بكل الطرق لكسر المزيد من حلقات الحصار عن قطاع غزة ونحذر الاحتلال من المضي في سياسته الإجرامية ضد القطاع ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام المماطلة والتسويف".



واستكمل البيان: "تركيز الجهود نحو خدمة القطاعات الشعبية المتضررة من الحصار خاصة الأسر الفقيرة والخريجين بما في ذلك صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية".



وأشارت الحركتان إلى أن "هذا يتطلب من الجهات الرسمية وضع المعالجات الكفيلة بإنهاء معاناة شعبنا، بما يعزز صموده في مواجهة العدوان والحصار، وكذلك التحرك السياسي لتشديد الضغط على المجتمع الدولي من أجل إلزام الاحتلال بإنهاء الحصار ووقف العدوان".



وجددت الحركتان تأكيدهما على مواصلة العمل الثنائي المشترك بين الحركة والجبهة وتعزيزه على مختلف الأصعدة وفي كل المستويات بما يسمح بخدمة شعبنا والذود عن حقوقه وتلبية احتياجاته.





رام الله - دنيا الوطنعقدت (الجبهة الشعبية) لتحرير فلسطين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، مساء أمس الأحد الموافق 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، اجتماعاً قيادياً مهماً تم خلاله التباحث في العديد من الملفات على الصعيدين الداخلي والخارجي.ووجهت القيادتان التحية لجماهير الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة ولأسرانا الأبطال.وأكدت الحركتان في بيانٍ صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، اليوم الاثنين:"على مباركة عملية القدس البطولية التي نفذها الشهيد البطل ابن القدس فادي أبو شخيدم وهي عملية تثبت من جديد أن سيف القدس لا زال مشرعاً وأن القدس كانت وستبقى مركزاً للصراع وأن شعبنا لن يستكين حتى يسترد حقوقه كاملة مهما طال الزمن".وأدانتا القرار البريطاني بحق حركة (حماس) وتعتبره عدواناً على الشعب الفلسطيني بكل قواه ومكوناته وندعو البرلمان البريطاني إلى رفض إقرار هذا القانون لما يحتويه من مخاطر على السلم العالمي وعلى بريطانيا نفسها.وأضاف البيان "الوحدة الوطنية صمام أمان مشروعنا الوطني وقد آن الأوان للتقدم إلى الأمام في سبيل إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية، بما يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، وفق رؤية واستراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيداً عن التفرد وبما يكفل النهوض بالمشروع الوطني وحمايته وتجنيد كل الطاقات لمواجهة الاحتلال والاستيطان وحماية الحقوق والثوابت مع ما يلزم ذلك من مغادرة أوسلو والرهان على وهم التسوية والمفاوضات التي لا طائل منها ولا أفق لها في ظل العدوان الصهيوني المتواصل والدعم الأمريكي اللامحدود".وتابع البيان: "أسرانا خط أحمر وسنعمل بكل قوة وعلى كل المستويات وبكل الطرق للتخفيف عنهم وإسنادهم على طريق تحريرهم وكسر قيودهم فهذا عهد قطعته المقاومة الفلسطينية على نفسها لا تراجع عنه".كما وأدان البيان: "مسلسل التطبيع بين بعض الأنظمة العربية والكيان الصهيوني ونحذر من هذا الاختراق الصهيوني للعواصم العربية لما له من انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار شعوبنا العربية الرافضة للتطبيع والمتمسكة بالحقوق التاريخية في فلسطين والمنطقة، وثقتنا كبيرة بالجماهير العربية بلفظ وافشال مخططات التطبيع".