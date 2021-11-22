مصر توفر فرص عمل تشمل ذوي الهمم برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه





وأضاف: "أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل".



وبين الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 19 محافظة هي : القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، والإسماعيلية ، والقليوبية ، ودمياط ، والبحيرة ، والشرقية ، والمنوفية ، والغربية ، وقنا ،والأقصر ، والوادي الجديد ، وشمال سيناء ، وأسيوط ، وسوهاج ، والمنيا ، والجيزة ، والدقهلية.





رام الله - دنيا الوطنأفاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة في مصر، أن الوزارة تمكنت من توفير 6094 فرصة عمل للجنسين، من بينها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن.وقال سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة (حياة كريمة)، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم".