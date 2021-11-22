"المطران حنا" يطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية العالمية بأن يلتفتوا إلى أطفال فلسطين

وطالب المطران حنا، المؤسسات الحقوقية في عالمنا بأن تلتفت الى ارضنا المقدسة وفي يوم الطفل العالمي نطالب كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية والاممية بأن يلتفتوا الى اطفال فلسطين الذين يحق لهم ان يعيشوا طفولتهم مثل باقي اطفال العالم.





وتابع: "ارفعوا الظلم عن شعبنا وعن انساننا الفلسطيني واجعلوا الاطفال يعيشون بسعادة فلا يجوز الصمت امام المظالم التي يتعرض لها شعبنا وخاصة شريحة الاطفال التي تنتهك حقوقها في كل حين".





وأضاف "وفي هذه المناسبة الانسانية بامتياز نقول بأن اطفال فلسطين محرومين من ممارسة طفولتهم وخاصة في قطاع غزة حيث سياسات الاحتلال ممعنة في استهداف شعبنا والاطفال بشكل خاص يدفعون فاتورة هذا الاستهداف ".