دولي

قتلى وجرحى إثر اقتحام سيارة مهرجانًا بأحد شوارع "ويسكنسون" الأميركية

قتلى وجرحى إثر اقتحام سيارة مهرجانًا بأحد شوارع "ويسكنسون" الأميركية
من موقع الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين جراء اقتحام سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكنسون، يوم الأحد.

وفي التفاصيل، قال ان تومسون، قائد الشرطة في واوكيشا، إن السيارة الرياضية حمراء اللون واندفعت صوب أحد عروض عيد الميلاد في المنطقة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصاً.

وقال للصحفيين إن السلطات حددت شخصاً له علاقة بالقضية، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

كما وأظهرت صور ومقاطع فيديو من واوكيشا يجري تداولها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عدداً كبيراً من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد في أعقاب الواقعة، واصطف أشخاص متجمعون على الأرصفة مع حلول الغسق.

 


 

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