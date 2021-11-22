الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

رام الله - دنيا الوطندخل الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير برغيش معتقل منذ 22-11-2002، ومحكوم بالسجن لمدة 23 عاما، ولا تزال سلطات الاحتلال تحرم معظم أفراد أسرته من الزيارة، ضمن سياسة العقاب الجماعي.وأشار إلى أن الاحتلال هدم منزل عائلته عام 2007، عندما أقدم على اعتقال شقيقه عبد الرحمن، وحكم عليه بالسجن 18 عاما، واستشهدت شقيقته بشرى أثناء عملية الاعتقال.