(معاريف): مخاوف إسرائيلية من أن تكون عملية القدس بداية لسلسلة من العمليات الأخرى





وقالت (معاريف): "تجري تحقيقات إذا ما كان الهجوم الذي وقع أمس في القدس مخططاً له من (حماس) أو أنه عمل فردي، وهناك خشية من أن تكون هذه العملية بداية لسلسلة من العمليات الأخرى".





وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية: "أن قوات حرس الحدود الإسرائيلية رفعت حالة التأهب والاستعداد في القدس، خوفاً من موجة عمليات مستلهمة من عملية إطلاق النار صباح الأحد".





ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مسؤول في جهاز الشرطة قوله: "نأخذ في الحسبان أن الوضع قد يتدهور إلى موجة من الهجمات الفردية".

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بأن هناك مخاوف إسرائيلية من تجدد العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية خلال الأيام القادمة.