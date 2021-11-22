شؤون فلسطينية

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأحد

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأحد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة المالية، صباح اليوم الاثنين، إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الأحد.

وأوضحت الوزارة بأن معبر كرم أبو سالم التجاري، تم فيه استيراد (403) شاحنة، وتصدير (31) شاحنة، أما معبر رفح التجاري تم استيراد (67) شاحنة تنوعت ما بين (فواكه، شيبسي، ألبان وأجبان، ألواح جبس، أسمنت، حصمة، أخشاب، وورق طباعة، كراميكا، سمك طازج، كاسات كرتون)، وتصدير شاحنتين حديد خردة.

وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، ذكرت الوزارة أنه تم استيراد شاحنتين بنزين، واستيراد (41) شاحنة غاز، وإدخال (18) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.

ونوهت إلى أنه تم إتمام إجراءات جمركية ل(197) مسافر وصلوا من الجانب المصري، في معبر رفح البري.

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