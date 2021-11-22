شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة والقدس بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة والقدس بينهم أسرى محررون
اعتقال في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات، طالت 13 مواطناً من الضفة الغربية ومدينة القدس بينهم أسرى محررون.

وقالت مصادر محلية: "إن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من محافظة طولكرم، بينهم أسرى محررون".

والمعتقلون هم تيسير محمود جابر من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، والمحرر بهاء عمر محمود شحرور (31 عاما)، ويزن جعار من علار، والمحرر معاذ فتحي الخطيب من قفين، وعماد عودة من صيدا، وأحمد عبد الرؤوف داوود من بلدة دير الغصون، وبهاء أبو ستة من المدينة.

وشملت الاعتقالات مراد صبح من وادي الفارعة جنوب طوباس، وعبد الله إسلام البيتاوي من مدينة نابلس.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الفتى حسين عطية من العيسوية، والشاب علي الطويل من سكان بلدة سلوان واعتقل خلال تواجده في البلدة القديمة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على منزل عائلة غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن وحدة خاصة تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت منزل محافظ القدس عدنان غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل.

وخلال الاقتحام اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان وهم وليد عادل غيث، والشقيقين ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية.

وفي الداخل المحتل اعتقل قوات الاحتلال الأسير المحرر عيد حسونة من مدينة اللد بعد شهرين فقط على الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وتشتبه سلطات الاحتلال في الشاب حسونة بتنفيذه عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين خلال معركة سيف القدس.

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