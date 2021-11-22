أربعة أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
أفاد مكتب إعلام الأسرى اليوم الاثنين بأن أربعة أسرى يدخلون أعوماً جديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح مكتب الأسرى أن الأسير إيهاب حسني السيد جزار (28) عاماً، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه الرابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2028، وهو محكوم بالسجن ثمانية أعوام.
وقالت: "الأسير أحمد صالح أحمد موسى (34) عاماً، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه العاشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وهو محكوم بالسجن (28) عاماً.
أضاف :"الأسير عبد الله ناجي وحش برجيس (38) عاماً، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه (20) على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، وهو محكوم بالسجن 23 عاماً.
وقالت: "الأسير أحمد صالح أحمد موسى (34) عاماً، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه العاشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وهو محكوم بالسجن (28) عاماً.
أضاف :"الأسير عبد الله ناجي وحش برجيس (38) عاماً، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه (20) على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، وهو محكوم بالسجن 23 عاماً.
وتابع: "الأسير مصطفى عبد الله أحمد عرار (37) عاماً، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السادس عشر على التوالى في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وهو محكوم بالسجن (17) عاماً.
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