شؤون فلسطينية

الاحصاء الفلسطيني يصدر بيان حول نتائج مشروع سيادة القانون والوصول للعدالة

الاحصاء الفلسطيني يصدر بيان حول نتائج مشروع سيادة القانون والوصول للعدالة
رام الله - دنيا الوطن
نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة، خلال شهري آب وأيلول من عام 2021 على عينة أسرية بلغت 8,112 أسرة فلسطينية، إضافة الى مسح الخبراء الذي يشمل القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة، والمحامين المزاولون والمتدربون، والهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق، وكذلك مسح الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل؛ وذلك بهدف توفير البيانات التي تساهم في تشخيص واقع سيادة القانون والوصول إلى العدالة.

و حوالي 17% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في الضفة الغربية تعاملوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية خلال الاثنى عشر شهراً الماضية، وتمثل هذه النسبة انخفاضاً بمقدار 14% مقارنة مع العام 2018، حيث كانت الأعلى في وزارة الداخلية بنسبة 8% و1% لكل من النيابة والقضاء العشائري.

المحاكم الشرعية تصدرت مؤسسات العدالة الفلسطينية في الضفة الغربية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

بلغت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين تعاملوا مع المحاكم الشرعية وراضون عن أدائها 72%، تلاها نظام القضاء العشائري بنسبة 63% ومن ثم النيابة العامة بنسبة رضى 60%، فيما كانت نسبة الرضا عن الشرطة 54% والرضا عن أداء المحاكم النظامية 51%.

الاشكاليات التي تواجه مؤسسات قطاع العدالة في الضفة الغربية من وجهة نظر القضاة وأعضاء النيابة

رأى أكثر من نصف القضاة النظاميين (56%) أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي هي إشكالية، في حين انعدام الاستقلالية هي بمثابة إشكالية من وجهة نظر 30% منهم، بينما كان انتشار الفساد إشكالية من وجهة نظر 12% من القضاة النظاميين.

اختلف ترتيب الاشكاليات الثلاث (عدم ثقة الناس، وانعدام الاستقلالية، وانتشار الفساد)  من وجهة نظر أعضاء النيابة بحيث سجلت 32% و26% و8% على التوالي. أما وجهة نظر القضاة الشرعيين فسجلت 27% و9% و4% للاشكاليات الثلاث على التوالي.

اثنان من ثلاثة قضاة نظاميين في الضفة الغربية يرون أن عدد القاضيات الإناث كاف

أشار 66% من القضاة النظاميين في الضفة الغربية الى أن عدد القاضيات الإناث كاف أما فيما يخص عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء، فإن 60% من القضاة النظاميين يوافقون على كفاية العدد.

58% من القضاة الشرعيين يرون أن عدد القاضيات الشرعيات الإناث كاف، فيما أشار 67% منهم بأن عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء الشرعي كاف أما فيما يخص أعضاء النيابة فقد رأى 82% أن عدد عضوات النيابة الإناث كاف و81% من أعضاء النيابة يرون أن عدد الإناث في المناصب القيادية في النيابة كاف.

أخبار ذات صلة

حماس: عملية فادي أبو شخيدم باكورة عمليات سوف تتزايد

حماس: عملية فادي أبو شخيدم باكورة عمليات سوف تتزايد

توغل لآليات الاحتلال العسكرية شرق دير البلح

توغل لآليات الاحتلال العسكرية شرق دير البلح

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

المرور بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

الإحصاء الفلسطيني بنفذ الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة

الإحصاء الفلسطيني بنفذ الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأحد

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأحد

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة والقدس بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة والقدس بينهم أسرى محررون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

المرور بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

الإحصاء الفلسطيني بنفذ الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة

الإحصاء الفلسطيني بنفذ الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

أربعة أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الاحصاء الفلسطيني يصدر بيان حول نتائج مشروع سيادة القانون والوصول للعدالة

الاحصاء الفلسطيني يصدر بيان حول نتائج مشروع سيادة القانون والوصول للعدالة

الاحتلال الإسرائيلي يدعس شاباً ويعتقل آخر أثناء اقتحام وادي الفارعة جنوب طوباس

الاحتلال الإسرائيلي يدعس شاباً ويعتقل آخر أثناء اقتحام وادي الفارعة جنوب طوباس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب جنين

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب جنين

منوعات

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

عربي

مصر: تسجيل 61 وفاة و884 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 61 وفاة و884 إصابة جديدة بـ(كورونا)

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك