رئيس اتحاد المنتجين العرب يستقبل المفوض العام للعشائر الفلسطينية













رام الله - دنيا الوطناستقبل اليوم الأحد الدكتور ابراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب في مقره بالقاهرة عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية.و رحب رئيس اتحاد المنتجين العرب بالمفوض العام للعشائر الفلسطينية معربآ عن تقديره لهذه الزيارة، حيث أكد أبو ذكري على وقوف الاتحاد العام للمنتجين العرب إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي.و بدوره أشاد المفوض العام للعشائر الفلسطينية بمواقف الاتحاد العام للمنتجين العرب والرافضة لكل أشكال التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.و في ختام اللقاء قدم مفوض عام العشائر درع العشائر والكوفية الفلسطينية إلى رئيس اتحاد المنتجين العرب تقديرآ لمواقفهم الوطنية والقومية اتجاه القضية الفلسطينية والرافضة لكل أشكال التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.