مصر: تسجيل 61 وفاة و884 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسام عبد الغفار المتحدث لوزارة الصحة والسكان في مصر عن تسجيل 884 حالة جديدة بفيروس (كورونا) و61 وفاة في البلاد.وأكد عبد الغفار أنه تعافى 766 من فيروس التاجي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291980، بحسب موقع الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس التاجي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.