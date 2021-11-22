شؤون فلسطينية

تعرف على حالة الطرق في شوارع غزة صباح اليوم الاثنين

تعرف على حالة الطرق في شوارع غزة صباح اليوم الاثنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة، اليوم الاثنين، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت إدارة المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأكدت على استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.


أخبار ذات صلة

حماس: عملية فادي أبو شخيدم باكورة عمليات سوف تتزايد

حماس: عملية فادي أبو شخيدم باكورة عمليات سوف تتزايد

توغل لآليات الاحتلال العسكرية شرق دير البلح

توغل لآليات الاحتلال العسكرية شرق دير البلح

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

المرور بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

الإحصاء الفلسطيني بنفذ الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة

الإحصاء الفلسطيني بنفذ الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأحد

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأحد

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة والقدس بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة والقدس بينهم أسرى محررون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

المرور بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

الإحصاء الفلسطيني بنفذ الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة

الإحصاء الفلسطيني بنفذ الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

أربعة أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الاحصاء الفلسطيني يصدر بيان حول نتائج مشروع سيادة القانون والوصول للعدالة

الاحصاء الفلسطيني يصدر بيان حول نتائج مشروع سيادة القانون والوصول للعدالة

الاحتلال الإسرائيلي يدعس شاباً ويعتقل آخر أثناء اقتحام وادي الفارعة جنوب طوباس

الاحتلال الإسرائيلي يدعس شاباً ويعتقل آخر أثناء اقتحام وادي الفارعة جنوب طوباس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب جنين

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب جنين

منوعات

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

عربي

مصر: تسجيل 61 وفاة و884 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 61 وفاة و884 إصابة جديدة بـ(كورونا)

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك