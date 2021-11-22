تعرف على حالة الطرق في شوارع غزة صباح اليوم الاثنين





رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة، اليوم الاثنين، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت إدارة المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وأكدت على استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.