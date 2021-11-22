الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الثلاثاء، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والأربعاء، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.