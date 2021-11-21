شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير الأوكراني

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير الأوكراني
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الأحد، في مقر الوزارة برام الله، نسخة عن أوراق اعتماد السفير الأوكراني مكسيم تيوكن.

وثمن المالكي دعم الحكومة الأوكرانية المتواصل للحكومة والشعب الفلسطيني على كافة الصعد والمستويات، والعلاقة التي تجمع بين البلدين، خاصة أن البلدين يحتفلان بمرور 20 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية.

وأطلع وزير الخارجية، السفير تيوكن على آخر المستجدات على الصعيد السياسي، والأوضاع على الأرض وطبيعة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا الأطفال.

بدوره، أكد تيوكن نية بلاده الاستمرار بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه للوصول الى حقوقه المشروعة، مشددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك على كافة الأصعدة والعمل على توطيد العلاقة بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي للسفير النجاح في مهامه الجديدة، مؤكدا استعداد الوزارة بكافة قطاعاتها على تقديم الدعم اللازم من أجل دعم السفير وإنجاح مهامه في فلسطين، لصالح العلاقات الثنائية الفلسطينية الأوكرانية.

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