"الثقافة" والممثلية الهندية تطلقان أسبوع الثقافة الهندي الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنتطلق وزارة الثقافة الفلسطينية والممثلية الهندية والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية يوم الخميس “أسبوع الثقافة الهندي في فلسطين” بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وضمن الاحتفالات بعيد استقلال الهند الخامس والسبعين "آزادي كا أمريت ماهوتساف"، ومرور خمسة وعشرين عامًا على إقامةالعلاقات الهندية الفلسطينية.ومن المقرر أن تقدم فرقة أنفشانا للرقص والفنون عدة عروض فنية متنوعة في عدة مدن فلسطينية، تبدأ من 25 نوفمبر 2021 في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، وصولاً إلى العرض الفني الختامي في قصر رام الله الثقافي في 29 نوفمبر 2021 بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وضمن فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية.ويتضمن الأسبوع الثقافي الهندي في فلسطين تنظيم ورش فنية مشتركة بين الفرقة الهندية وفرق الفنون الاستعراضية الفلسطينية، وجولات للأماكن الأثرية والثقافية والتراثية في عدة مدنٍ فلسطينية.