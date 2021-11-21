شؤون فلسطينية

حزب الشعب:ليست لنا علاقة بأية بيانات صادرة عن الكتل النقابية بالاتحاد العام لنقابات العمال

رام الله - دنيا الوطن
أكد حزب الشعب وكتلته العمالية التقدمية أنه ليس لهما أية علاقة في بيانات صادرة عن الكتل النقابية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، و" أن البيان الذي صدر عن هذه الكتل لا يتوافق مع تم أمس في اللقاء مع حركة فتح".

ويقول الحزب إن موقف الحزب وكتلته العمالية الذي سبق وأعلنه مرارا وتكرارا من كل القضايا، بما فيها المطالبة بإنهاء العلاقة مع النقابة الإسرائيلية "الهستدروت"، هو  ذات الموقف مع التمسك بالحق المشروع لكل الكتل في العمل بشراكة وبروح وحدوية في الاتحاد وبغض النظر عن التباينات بينها، وبما لا يمس  بمكانة  أية مؤسسة أو كتلة نقابية وبدورها في النضال العمالي والوطني، وإن أية بيانات تصدر باسم الكتل يجب ان تكون حصيلة اتفاق واضح معها  فيما بينها.

كما يؤكد الحزب وكتلته، ان الكتلة العمالية التقدمية لم تخرج أصلا من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كي تعود إليه، وان وجودها فيه قائم ومستمر وغير مرهون بموافقة أي طرف.

وأكد حزب الشعب والكتلة العمالية على احترامهم لما تم الاتفاق عليه في لقاء الأمس دون زيادة او نقصان.

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