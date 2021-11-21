شاهد: إصابة سائق إسرائيلي إثر رشق حافلته بالحجارة في وادي الجوز بالقدس

في السياق، أفادت (القناة 20 ) الإسرائيلية، بإصابة مجند من "حرس الحدود" بجروح طفيفة، جراء رشقه بزجاجة حارقة في سلوان.

وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه في أعقاب عملية إطلاق النار في القدس وعملية الطعن في يافا، أمر قائد "حرس الحدود"، أمير كوهين الليلة قوات الاحتياط بالبقاء على أهبة الاستعداد في حال حدوث تصعيد قبيل عيد "حانوكا" وعيد الميلاد بما في ذلك القدس ومحيطها.





وأضافت القناة أن ذلك، لـ "تقليل أكبر قدر ممكن من الصدامات حتى لا تؤدي إلى تصعيد شامل".





وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت بأن عملية الطعن التي وقعت في يافا اليوم، تمت بدوافع "قومية".





وأفادت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، باعتقال شاب فلسطيني (18 عاماً)، من مدينة جنين، بشبهة طعن شخص (67 عامًا) واصابته بجراح متوسطة خلال سيره مع زوجته في شارع (بات يام) بمدينة يافا في أراضي عام 48.





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن الشرطة ترجح بشكل كبير أن حادثة الطعن في يافا تمت على خلفية "قومية".



