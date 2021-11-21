لمن تعود أول إصابة مسجلة بفيروس (كورونا)؟

رام الله - دنيا الوطنحددت دراسة أجرتها مجلة (SCIENCE)، المريض رقم "صفر" بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).وأفادت المجلة، بأن الإصابة الأولى بفيروس (كورونا) تعود لامرأة في سوق "هونان" بـ (ووهان) الصينية، وفق ما نقلت قناة (العربية).وتابعت: بأن المصابة الأولى بالفيروس في و(وهان) نقلت للمستشفى في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019.ومجلة (SCIENCE)، مجلة أكاديمية دورية علمية تصدر عن الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم وبصفة عامة تعتبر من أكثر الدوريات المرموقة في مجال العلوم.وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفع إلى 257 مليونا و183 ألفا و50 حالة.وأضافت الجامعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و146 ألفا و541 حالة.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) في العالم والتي بلغت 47 مليونا و701 ألف و788 حالة.