قائد "حرس الحدود" يصدر أمراً في أعقاب عمليتي إطلاق النار والطعن بالقدس ويافا

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت بأن عملية الطعن التي وقعت في يافا اليوم، تمت بدوافع "قومية".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، باعتقال شاب فلسطيني (18 عاماً)، من مدينة جنين، بشبهة طعن شخص (67 عامًا) واصابته بجراح متوسطة خلال سيره مع زوجته في شارع (بات يام) بمدينة يافا في أراضي عام 48.





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن الشرطة ترجح بشكل كبير أن حادثة الطعن في يافا تمت على خلفية "قومية".



