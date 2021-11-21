طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء





وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن المسافرين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الاثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء (23 نوفمبر).