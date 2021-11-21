شؤون فلسطينية

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء (23 نوفمبر).

وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن المسافرين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الاثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.






أخبار ذات صلة

قائد &#34;حرس الحدود&#34; يصدر أمراً في أعقاب عمليتي إطلاق النار والطعن بالقدس ويافا

قائد "حرس الحدود" يصدر أمراً في أعقاب عمليتي إطلاق النار والطعن بالقدس ويافا

غزة: سلطة الأراضي و&#34;الحكم المحلي&#34; توقعان اتفاقية لإدارة شاطئ البحر

غزة: سلطة الأراضي و"الحكم المحلي" توقعان اتفاقية لإدارة شاطئ البحر

اشتية: نبحث عن معالجة الخلل بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل الفلسطيني

اشتية: نبحث عن معالجة الخلل بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل الفلسطيني

العاروري: من الواجب والمطلوب على الأمة أن تخدم القدس وتعمل على تحريرها

العاروري: من الواجب والمطلوب على الأمة أن تخدم القدس وتعمل على تحريرها

الخليل: مستوطنون يهاجمون عدداً من مركبات المواطنين بالحجارة

الخليل: مستوطنون يهاجمون عدداً من مركبات المواطنين بالحجارة

الغرفة التجارية بغزة تبحث سبُل التعاون المشترك مع وزارة الزراعة

الغرفة التجارية بغزة تبحث سبُل التعاون المشترك مع وزارة الزراعة

أريحا: وفاة طفل جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية

أريحا: وفاة طفل جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية

بلدية غزة تعالج آثار المنخفض الجوي وتتعامل مع 364 إشارة

بلدية غزة تعالج آثار المنخفض الجوي وتتعامل مع 364 إشارة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يهاجمون عدداً من مركبات المواطنين بالحجارة

الخليل: مستوطنون يهاجمون عدداً من مركبات المواطنين بالحجارة

الغرفة التجارية بغزة تبحث سبُل التعاون المشترك مع وزارة الزراعة

الغرفة التجارية بغزة تبحث سبُل التعاون المشترك مع وزارة الزراعة

أريحا: وفاة طفل جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية

أريحا: وفاة طفل جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية

بلدية غزة تعالج آثار المنخفض الجوي وتتعامل مع 364 إشارة

بلدية غزة تعالج آثار المنخفض الجوي وتتعامل مع 364 إشارة

أبو هولي: أولوياتنا العمل على تخفيف معاناة اللاجئين بالمخيمات وتعزيز دور (أونروا)

أبو هولي: أولوياتنا العمل على تخفيف معاناة اللاجئين بالمخيمات وتعزيز دور (أونروا)

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية

محافظ جنين: الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة في حفظ الأمن والنظام وإرساء سيادة القانون

محافظ جنين: الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة في حفظ الأمن والنظام وإرساء سيادة القانون

التربية تطلق عدد من المشاريع لخدمة قطاع التعليم في غزة

التربية تطلق عدد من المشاريع لخدمة قطاع التعليم في غزة

منوعات

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

عربي

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السودانية

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي

مصر تقدم مقترحاً لأمريكا لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك

&#34;الحرية والتغيير&#34; السودانية تعلق على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك

"الحرية والتغيير" السودانية تعلق على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك