شؤون فلسطينية

اشتية: نبحث عن معالجة الخلل بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل الفلسطيني

اشتية: نبحث عن معالجة الخلل بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قام رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد برام الله، بتخريج الفوج الأول من جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني "فوج الأسرى" من كلية ابن سينا للمهن الصحية، وأهدى هذا الإنجاز لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء خلال حفل التخريج: "باسم سيادة الرئيس سنولي كل الاهتمام بجامعة نابلس التي نفخر بها مثل كل جامعات الوطن في كافة أنحاء فلسطين، والتي ستشكل إضافة نوعية في الاستثمار بالإنسان الفلسطيني".

وقدم اشتية الشكر لفرنسا على دعمها مبلغ 15 مليون دولار لبناء صرح جديد لكلية ابن سينا في الجامعة، مشيرا إلى أن هناك تبرع من الحكومة الألمانية لبناء مبنى في الجامعة، ومبنى آخر بتبرع من كوريا الجنوبية، ومبنى رابع من الصناديق العربية والإسلامية، والتي ستكتمل خلال عامين كافة مباني الجامعة.

وقال رئيس الوزراء: "نبحث عن معالجة الخلل بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل الفلسطيني، وهمنا الأساسي اليوم أن يكون هناك تناغم بين المخرجات ومتطلبات السوق".

وأضاف اشتية: "عندما نتحدث عن متطلبات سوق العمل ليس فوق سوق العمل الفلسطيني وإنما سوق العمل في العالمي، ولهذا استثمرنا في الإنسان الفلسطيني أكثر".

وتابع رئيس الوزراء: "اهتمامنا في المرحلة القادمة سيتركز بشكل أساسي على مجموعة من القضايا أهمها الاستثمار في الإنسان لتعزيز قدرته على البقاء والصمود في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى التوجه للاعتماد على الطاقة الشمسية".

وأردف اشتية: "لا نريد للعملية التعليمية أن تكون عبر التلقين، بل نريد أن ننتقل من التعليم إلى التعلم".

واستدرك اشتية: "مهنة التمريض مهنة إنسانية بحتة ومهنية عالية، وأحيي كافة الكوادر الصحية على جهودها التي بذلت لمواجهة جائحة (كورونا)". 

وحضر الحفل وزيرة الصحة د. مي كيلة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، ورئيس الجامعة د.رزق سليمية، وممثل عن وكالة التنمية الفرنسية، وعدد من طاقم الهيئة التدريسية وأهالي الطلبة.









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