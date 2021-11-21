العاروري: من الواجب والمطلوب على الأمة أن تخدم القدس وتعمل على تحريرها

رام الله - دنيا الوطنأكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن القدس صمام أمان للقضية الفلسطينية ولا يستطيع أحد التفريط فيها وستبقى حافزاً لكل المقاومين ومحركا للجميع وموعداً للأحرار.ودعا في تصريح لقناة (الأقصى)، الشعب الفلسطيني للقيام بواجبه بالدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك حتى تحريرها من دنس الاحتلال، مشدداً على أنه "من الواجب والمطلوب على الأمة أن تخدم القدس وتعمل على تحريرها".وأكد العاروري أن "حركة حماس تتشرف بأن يكون الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس البطولية اليوم من أبنائها، موضحاً أنه صاحب مسيرة عطرة ومباركة ومن المرابطين في المسجد الأقصى".وقال: "إرادة شعبنا تتجدد بالمقاومة يوما بعد يوم، ودماؤنا رخيصة من أجل القدس ويجب أن نضحي للدفاع عن المسجد الأقصى".ودعا العاروري السلطة لأن تجعل من قضية القدس مفصلية في علاقاتها لأنه إذا ضاعت القدس فلا قيمة لنا ولوجودنا.