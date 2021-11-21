الخليل: مستوطنون يهاجمون عدداً من مركبات المواطنين بالحجارة

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، عدداً من مركبات المواطنين بالحجارة شرق الخليل.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مستوطنين مدججين بالسلاح من مستوطنتي "كريات أربع" و"خارصينا" المقامتان عنوة على أراضي المواطنين، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الالتفافي 60 قرب منطقتي البقعة والبويرة ودوار بيت عينون، وحطموا زجاج عدد منها، والحقوا أضرارا جسيمة بها.يشار إلى أنه تم رصد دعوات من قبل المستوطنين للانتشار على الطرقات بين المدن الفلسطينية لاستهداف ممتلكات المواطنين وإغلاق الطرق أمامهم.