شؤون فلسطينية

الغرفة التجارية بغزة تبحث سبُل التعاون المشترك مع وزارة الزراعة

الغرفة التجارية بغزة تبحث سبُل التعاون المشترك مع وزارة الزراعة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وفد من غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم آلية التعاون المشترك مع وزارة الزراعة، وذلك خلال لقائه بوكيل الوزارة بغزة الدكتور أيمن اليازوري، ومدير عام التسويق المهندس أحمد الدباغ، ومدير عام البيطرة الدكتور حسن عزام.

وضم الوفد كلاً من أمين سر الغرفة التجارية، هاني عطاالله، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور، ورئيس قسم تطوير الأعمال الأستاذ بكير الريس، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأستاذ خليل عطاالله.

بدوره قدم هاني عطاالله التهنئة للدكتور أيمن اليازوري بمناسبة استلامه مهام وكيل وزارة الزراعة، مؤكداً ع لى استعداد الغرفة التجارية للتعاون مع الوزارة من أجل بناء استراتيجية مشتركة تسهم بالنهوض بالواقع الاقتصادي والزراعي في قطاع غزة.

واستعرض المهندس وائل العاوور المشاكل التي تواجه المصدريين والقطاع الزراعي والانتاجي وأصحاب مزارع الدواجن ومصانع الأعلاف في قطاع غزة، داعياً الوزارة لضرورة تبني استراتيجية تكفل حماية ودعم مصانع الأعلاف المحلية، إلى جانب دعم سياسات التصدير من قطاع غزة بما يسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي في القطاع.

وأكد العاوور على أهمية التنسيق والتعاون المستمر والدائم بين الغرفة التجارية ووزارة الزراعة، ورسم السياسات الوطنية العامة للقطاع الزراعي، معرباً عن استعداد الغرفة التجارية للتعاون الكامل مع وزارة الزراعة وعقد اللقاءات المستمرة لتجاوز أي أزمات أو مشاكل تواجه المزارعين والمصدرين وأصحاب المصانع الانتاجية في محافظة غزة.

من جانبه رحب وكيل وزارة الزراعة بوفد الغرفة التجارية، مثمناً دور الغرفة التجارية بغزة ودورها الفاعل في خدمة التجار والمزارعين ورجال الأعمال، إلى جانب الخدمات العامة التي تقدمها لشرائح المجتمع المختلفة.

وأعرب اليازوري عن رغبه الوزارة واستعداها التام للتعاون مع الغرفة التجارية ووضع رؤية مشتركة تساهم في النهوض بالاقتصاد المحلي في قطاع غزة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات من أجل التوصل لاستراتيجية عمل مشتركة لدعم المزارعين والمصدرين وأصحاب مصانع الأعلاف المحلية.

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