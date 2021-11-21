شؤون فلسطينية

أريحا: وفاة طفل جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية

أريحا: وفاة طفل جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة طفل (12 عاماً) في بلدة الجفتلك في الأغوار شمال مدينة أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول طفل (12 عاماً) متوفياً لمشفى أريحا الحكومي جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية.

 وعلى الفور انتقلت وكيل النيابة العامة على رأس قوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة  للمشفى لمباشرة  الإجراءات القانونية، حيث أتمت النيابة العامة بمرافقة الطبيب الشرعي إجراءات الكشف الظاهري على الجثة.

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