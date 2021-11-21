ماذا قال منصور عباس عن عملية إطلاق النار في القدس؟
قال رئيس (القائمة العربية الموحدة)، "راعام" عضو (كنيست) منصور عباس، إن القائمة ومنذ عقود، عارضت وأدانت وعملت على منع إلحاق الأذى بالأبرياء من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه عندما يتعلق الأمر بالمدنيين الأبرياء، لطالما دعت "راعام" إلى الحفاظ على قدسية الحياة، وتجنب أي شكل من أشكال العنف، والسعي للعيش سويا في سلام وأمن وشراكة وتسامح.
واستشهد صباح اليوم مواطن مقدسي برصاص الاحتلال إثر تنفيذه عملية إطلاق نار عند باب السلسلة في مدينة القدس، الأمر الذي أدّى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم بجراح خطيرة.
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