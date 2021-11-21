ماذا قال منصور عباس عن عملية إطلاق النار في القدس؟

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه عندما يتعلق الأمر بالمدنيين الأبرياء، لطالما دعت "راعام" إلى الحفاظ على قدسية الحياة، وتجنب أي شكل من أشكال العنف، والسعي للعيش سويا في سلام وأمن وشراكة وتسامح.



