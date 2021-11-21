شؤون فلسطينية

محافظة القدس: الاحتلال وأدواته المختلفة يبثون الإشاعات في محاولة لضرب الصف الوطني

محافظة القدس: الاحتلال وأدواته المختلفة يبثون الإشاعات في محاولة لضرب الصف الوطني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محافظة القدس بعد ظهر اليوم بياناً صحفياً للرأي العام ووسائل الإعلام، دعت فيه بالرحمة لشهداء شعبنا الأبرار وتمنت الحرية للأسرى والشفاء العاجل للجرحى.

كما وأبرقت تحية عز وإجلال إلى كافة قطاعات شعبنا في القدس والوطن وأماكن الشتات.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تمر الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص مدينة القدس بأوضاع خطيرة تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ومنعة من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس،  ويترافق مع ذلك استهداف القيادة السياسية الفلسطينية بشكل ممنهج وبشكل خاص استهداف القيادات الوطنية في مدينة القدس، حيث القرارات الجائرة بالإبعاد والحصار والاستهداف اليومي.

وفي اطار هذا الاستهداف للقيادة الوطنية في القدس، تنتهج حكومة الاحتلال وأدواتها المختلفة سياسة حديثة قديمة ببث الاشاعات في محاولة لضرب الصف الوطني وتحقيق هزيمة الذات من خلال بث تصريحات مزورة باستخدام الصحافة الصفراء وبعض المواقع المشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ذلك ما جاء من تصريح في احدى صفحات التواصل الاجتماعي ونشرته أدوات عابثة في الشأن الداخلي الفلسطيني بتصريح غير صحيح لمحافظ القدس، عدنان غيث بادعاء أنه ادلى بتصريح لإذاعة الحرية، علما بأن المحافظ لم يدل بأي تصريح أو تعقيب لإذاعة الحرية حول ما جرى اليوم في باب السلسلة في البلدة القديمة، وهو ما نفته أيضا إذاعة الحرية في بيان رسمي صادر عنها اليوم.

وفي هذه المقام، فإننا نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث من استهداف للقدس ومقدساتها وبشكل خاص في المسجد الأقصى المبارك، وهو الوحيد الذي يتحمل كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان وما تسير اليه الأمور في المدينة بفعل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك وفرض الضرائب الظالمة والتضييق على حياة  المقدسيين بالاعتقال والاغلاق إضافة الى سياسة الهدم والتهجير القسري لإحياء مقدسية كاملة، ونشير بهذا الصدد الى ان القانون الدولي كفل للشعب الفلسطيني حقه في النضال لنيل حقوقه المشروعة.

وندعو أبناء شعبنا  الفلسطيني وبشكل خاص في مدينة القدس الى ضرورة الوحدة ولمملة الصفوف دفاعا عن مدينتنا ومواجهة المخططات العنصرية الإسرائيلية الهادفة الى اقتلاعنا من ارضنا، وندعو كافة وسائل الاعلام والصحفيين والمواقع الإعلامية المختلفة باستقاء أي تصريح خاص بمحافظ القدس او المحافظة من المواقع الرسمية للمحافظة او الوكالة الرسمية الفلسطينية.

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