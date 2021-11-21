فيديو.. اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن إسرائيلي في مدينة يافا





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن الشرطة ترجح بشكل كبير أن حادثة الطعن في يافا تمت على خلفية "قومية".





واستشهد صباح اليوم مواطن مقدسي برصاص الاحتلال إثر تنفيذه عملية إطلاق نار عند باب السلسلة في مدينة القدس، الأمر الذي أدّى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم بجراح خطيرة.















رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، باعتقال شاب فلسطيني (18 عاماً)، من مدينة جنين، بشبهة طعن شخص (67 عامًا) واصابته بجراح متوسطة خلال سيره مع زوجته في شارع (بات يام) بمدينة يافا في أراضي عام 48.