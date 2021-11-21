شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة، تحرير 46 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، خلال الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة، بعد انتشارها بدءاً من مطلع الأسبوع الماضي؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: (12) مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، وخمس مخالفات لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب (29) مخالفة سير في الاتجاه المعاكس.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا، لافتة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين والمركبات المخالفة.

أخبار ذات صلة

أبو هولي: أولوياتنا العمل على تخفيف معاناة اللاجئين بالمخيمات وتعزيز دور (أونروا)

أبو هولي: أولوياتنا العمل على تخفيف معاناة اللاجئين بالمخيمات وتعزيز دور (أونروا)

اتحاد المقاولين: وقف العمل في المشاريع يوم الاثنين خطوة أولى يليها عدة خطوات

اتحاد المقاولين: وقف العمل في المشاريع يوم الاثنين خطوة أولى يليها عدة خطوات

فيديو.. اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن إسرائيلي في مدينة يافا

فيديو.. اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن إسرائيلي في مدينة يافا

محافظ جنين: الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة في حفظ الأمن والنظام وإرساء سيادة القانون

محافظ جنين: الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة في حفظ الأمن والنظام وإرساء سيادة القانون

التربية تطلق عدد من المشاريع لخدمة قطاع التعليم في غزة

التربية تطلق عدد من المشاريع لخدمة قطاع التعليم في غزة

الأردن: 75 نائبًا يطالبون بريطانيا التراجع عن اعتبار حماس &#34;حركة إرهابية&#34;

الأردن: 75 نائبًا يطالبون بريطانيا التراجع عن اعتبار حماس "حركة إرهابية"

البرديني يدعو لممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاعتماد موازنة دائمة لـ(أونروا)

البرديني يدعو لممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاعتماد موازنة دائمة لـ(أونروا)

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أفراد من عائلة الشهيد أبو شخيدم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أفراد من عائلة الشهيد أبو شخيدم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التربية تطلق عدد من المشاريع لخدمة قطاع التعليم في غزة

التربية تطلق عدد من المشاريع لخدمة قطاع التعليم في غزة

البرديني يدعو لممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاعتماد موازنة دائمة لـ(أونروا)

البرديني يدعو لممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاعتماد موازنة دائمة لـ(أونروا)

وزارة الزراعة تنظم جولة ميدانية لمزارعي الفراولة في بيت لاهيا

وزارة الزراعة تنظم جولة ميدانية لمزارعي الفراولة في بيت لاهيا

الرفاعي: ورشات عمل أمناء أقاليم (فتح) الخارجية هدفها الاستنهاض التنظيمي والبناء الفكري لكوادر الحركة

الرفاعي: ورشات عمل أمناء أقاليم (فتح) الخارجية هدفها الاستنهاض التنظيمي والبناء الفكري لكوادر الحركة

القدس: 179 حالة اعتقال و45 عملية هدم وتجريف خلال شهر أكتوبر الماضي

القدس: 179 حالة اعتقال و45 عملية هدم وتجريف خلال شهر أكتوبر الماضي

&#34;بيت لاهيا أكثر كمية هطول&#34;..11 مليون متر مكعب كمية الأمطار التي هطلت على القطاع

"بيت لاهيا أكثر كمية هطول"..11 مليون متر مكعب كمية الأمطار التي هطلت على القطاع

التربية والتعليم: مطالبات الاحتلال بتحويل مدرسة اللبن الساوية لمدرسة يهودية انتهاكاً لحق التعليم

التربية والتعليم: مطالبات الاحتلال بتحويل مدرسة اللبن الساوية لمدرسة يهودية انتهاكاً لحق التعليم

دغلس: التفاف جماهيري في بلدات الساوية واللبن للتصدي لمخططات المستوطنين

دغلس: التفاف جماهيري في بلدات الساوية واللبن للتصدي لمخططات المستوطنين

منوعات

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

عربي

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك

&#34;الحرية والتغيير&#34; السودانية تعلق على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك

"الحرية والتغيير" السودانية تعلق على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك

العراق تعلن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس (كورونا)

العراق تعلن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس (كورونا)

الجيش السوداني يعيد حمدوك رئيساً للوزارء ويقرر الإفراج عن المعتقلين

الجيش السوداني يعيد حمدوك رئيساً للوزارء ويقرر الإفراج عن المعتقلين