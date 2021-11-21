محافظ جنين: الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة في حفظ الأمن والنظام وإرساء سيادة القانون





لفت إلى أن المتابع لهذه الهجمة يرى تساوقاً في الطرح مع ما تنشره الصحافة العبري،ة ومن يدور في فلكها من افتراءات مقصودة للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني وبث الفتنة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.









رام الله - دنيا الوطنقال أكرم الرجوب محافظ جنين، اليوم الأحد، إن كافة أبناء المؤسسة الأمنية يبذلون جهوداً كبيرة في حفظ الأمن والنظام، وإرساء سيادة القانون كمبدأ عام وأصيل يحتكم إليه الجميع أفراداً ومؤسسات.وأضاف المحافظ الرجوب في بيان له: "أن كل يد تمتد على رجال الأمن بالسوء هي يد آثمة غادرة تعيش على الفلتان والفوضى والتسلط على كرامات الناس وأرواحهم وممتلكاتهم"، مشدداً على أن التصدي لهذه الفئة يكون بالاصطفاف خلف مؤسساتنا الوطنية والشرعية، وبالاحتكام لمنظومة العدالة والقيم الوطنية الأصيلة للشعب الفلسطيني.وأدان الرجوب الأصوات المأجورة والمعزولة عن موروثنا القيمي، والتي هاجمت في الأيام الماضية أبناء المؤسسة الأمنية في جنين لا لشيء إلا لقيامهم بأداء واجبهم في ملاحقة المطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون.