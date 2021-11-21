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  • البرهان وحمدوك يوقعان اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة السودانية

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البرهان وحمدوك يوقعان اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة السودانية

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة السودانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقع عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش السوداني، وعبد الله حمدوك، رئيس الوزراء المعزول، اليوم الأحد، على اتفاق سياسي يهدف لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

ووفق ما نقل التلفزيون السوداني، فإن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري في الخرطوم، ينص على أن" الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان".

وبموجب هذا الاتفاق، ألغى البرهان قراره السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء، كما اتفق الطرفان في الوثيقة على التحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، رفع الجيش السوداني الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عقب اتفاق معه للعودة إلى منصبه خلال الفترة الانتقالية، في حين تتواصل الاحتجاجات ضد قرارات سابقة للمكون العسكري.

يأتي ذلك في أعقاب اجتماع تم عقده بين حمدوك وعبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)،  بينما أعلنت قوى "الحرية والتغيير" رفضها للاتفاق مع المكون العسكري.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول لـ(رويترز) إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله، اليوم الأحد.

وكان بيان من المبادرة أفاد بأن الاتفاق بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وتم اعتقال حمدوك وزوجته فجر يوم 25 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قبل إعادتهما إلى منزلهما مساء اليوم التالي ووضعهما قيد الإقامة الجبرية.

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