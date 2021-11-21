الصين تقرر خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا



يذكر أن الصين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وترفض اعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة منفصلة عنها، وتعهدت مراراً بأن تضمها إلى سلطتها، وسط مخاوف متصاعدة من احتمال نشوب حرب بين الجانبين قد يستدعي تدخل واشنطن.







وقالت الوزارة في بيان صحفيٍ لها: "كان على الحكومة الصينية خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من أجل حماية سيادتها والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وعلى الحكومة الليتوانية أن تتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك"، مضيفةً أن أفعالها "خلقت سابقة سيئة على الساحة الدولية".وحذرت الصين ليتوانيا الصيف الماضي، بعدما أعلنت تايوان عزمها بفتح سفارة لها في الدولة الواقعة على بحر البلطيق.في الوقت ذاته، رحبت سفارة الولايات المتحدة في تايوان بالأمر، ودعت دول العالم لتوثيق علاقاتها بشكل أكبر مع تايبيه، التي وصفتها بالبلد الديمقراطي الرائد، وأحد الاقتصادات الكبرى وقوى الخير.