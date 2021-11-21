التربية تطلق عدد من المشاريع لخدمة قطاع التعليم في غزة



ونوه قمر الزمان إلى أن ماليزيا تركز في دعمها للشعب الفلسطيني على قطاعين رئيسيين هما التعليم والصحة، وحث دول العالم لزيادة الدعم في هذين القطاعين.



و شكر د. زياد ثابت ماليزيا حكومة وشعباً على وقوفها الدائم لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا أن الوزارة لن تخذل جهود ماليزيا للنهوض بالفلسطينيين لاستمرار نضالهم ضد المحتل بكافة السبل.















رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، اليوم الأحد، عدد من المشاريع التي تخدم قطاع التعليم في قطاع غزة.ووقع وكيل وزارة التربية والتعليم، د. زياد ثابت، في مقر الوزارة، مذكرة تفاهم مع مدير عام مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، أ. محمد نادر النوري قمر الزمان، الممولة لهذه المشاريع بقيمة 400 ألف دولار، من أجل النهوض بالقطاع التعليمي في القطاع.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، د. زياد ثابت: "إن المشاريع تستهدف إصلاح المدارس التابعة للوزارة والمتضررة في عدوان الاحتلال الأخير على غزة في مايو المنصرم، وأضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء استوديو تعليمي جنوب القطاع لعرض الدروس التعليمية للفئات العمرية المختلفة، عبر قناة روافد ووسائل الإعلام التابعة للوزارة لسد الفجوة التعليمية وتجاوز الفاقد التعليمي عند الطلبة إثر انقطاعهم عن التعليم الوجاهي بسبب جائحة (كورونا)".و التعليم المهني والتطبيقي سيكون له نصيب من هذه المشاريع، بإقامة وحدات داخل مدارس التعليم المهني لزيادة عددها، وهو هدف تسعى له الوزارة.وقال المدير العام لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا، أ. محمد نادر النوري قمر الزمان:"إن الجزء الأكبر من الدعم سيكون لطلبة الثانوية العامة خاصة المتميزين الذين حصلوا على معدل 98% فما فوق، لتوفير منح دراسية لهم، وأضاف قمر الزمان أن ماليزيا لن تترك هؤلاء الطلبة وستعمل على تحقيق أحلامهم أسوة ببقية الطلبة في جميع أنحاء العالم".