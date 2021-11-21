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شؤون فلسطينية

الأردن: 75 نائبًا يطالبون بريطانيا التراجع عن اعتبار حماس "حركة إرهابية"

الأردن: 75 نائبًا يطالبون بريطانيا التراجع عن اعتبار حماس "حركة إرهابية"
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر 75 برلمانيا أردنيًّا، يوم الأحد، القرار البريطاني باعتبار حركة حماس "تنظيمًا إرهابيًّا"، مكافأة للاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الشعب الفلسطيني ويحتل الأرض الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان وجهه البرلمانيون الأردنيون إلى رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي.

وقال النواب في بيانهم، "نحن النواب الموقعين ندين ونستنكر قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار حركة حماس حركة إرهابية".

واعتبروا القرار البريطاني بحق حركة "حماس" هو عدوان على الشعب الفلسطيني وعدوان على الأمة العربية.

ولفتوا إلى أن القرار البريطاني يشكل امتدادًا لوعد "بلفور المشؤوم" الذي بموجبه قامت بريطانيا قبل مائة عام بجلب اليهود من كل بقاع العالم وتسكينهم في فلسطين.

وطالب النواب، الحكومة البريطانية بالتراجع عن القرار المخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية.

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