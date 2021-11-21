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دولي

لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي

لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي
بايدن وبوتين - (أرشيف)
رام الله - دنيا الوطن
قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، إن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، يتطلب تحضيراً جيداً وهو ما يجري في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن أجندة اللقاء المرتقب هائلة.

وذكر الدبلوماسي أن لدى الولايات المتحدة مطالبات عدة ضد روسيا، بما في ذلك بشأن أوكرانيا، مضيفاً: "يجب أن نشرح لهم ماهية التطورات وكيفيتها وهذا ما نعتني به الآن".

بدوره، أشار دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن موعد اللقاء بين بوتين وبايدن لم يتم تحديده بعد، وكان بيسكوف ذكر سابقاً أن لقاء بين الرئيسين يمكن أن يجري قبل نهاية هذا العام، لكنه لم يستبعد عقده بعد حلول رأس السنة الجديدة.

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