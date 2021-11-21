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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أفراد من عائلة الشهيد أبو شخيدم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أفراد من عائلة الشهيد أبو شخيدم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، ثلاثة أفراد من عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم، عقب اقتحام منزله والاعتداء على أفراد عائلته واحتجازهم، وتدمير وتكسير محتوياته.

ووفق القسطل، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت ابنه الشهيد آية، وشقيقه شادي أبو شخيدم، وابن شقيقه باسل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت خلالها قنابل الغاز والرصاص المطاطي صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المطاطي في الفخذ، وتسجيل عدد كبير من حالات الاختناق.

وفتشت قوات الاحتلال الشبان أمام منزل الشهيد، وضيقت على الصحفيين وأبعدتهم من أمام منزل الشهيد أبو شخيدم.

وكانت قد استدعت مخابرات الاحتلال وسام أبو شخيدم للتحقيق معه، عقب استشهاد شقيقه إثر إطلاق النار عليه في اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة صباح اليوم.

وأسفرت العملية عن استشهاد فادي أبو شخيدم، وعن مقتل مستوطن وإصابة مستوطن آخر، وشرطيين إسرائيليين بجروح طفيفة، فيما أغلقت شرطة الاحتلال أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في أعقاب العملية، ومنعت الصحفيين من تغطية الحدث.

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