إحباط محاولة هجوم سيبراني على شركة طيران (ماهان) الإيرانية



وأضاف: "يعتبر هذا أمراً طبيعياً وقد تصرف فريق ماهان للأمن السيبراني دائماً بذكاء وفي الوقت المناسب وأحبط هذه الهجمات".



وتابعت: ‌"نعلن أن جميع رحلات ماهان ستكون في الموعد المحدد، وطبعا في حالة حدوث تغيير في مواعيد الرحلات فسيتم إبلاغ جميع الركاب مسبقاً".





رام الله - دنيا الوطنتمكنت شركة طيران (ماهان) الإيرانية للتصدي لمحاولة هجوم سيبراني، صباح اليوم الأحد، مؤكدةً على أن الرحلات الجوية ستنفيذ حسب موعدها المقرر.وقالت العلاقات العامة بشركة (ماهان) في بيان لها: "عقب أنباء الهجوم السيبراني على أنظمة (ماهان إيرلاينز)، أفادت التقارير أنه بسبب مكانة شركة (ماهان) في صناعة الطيران بالبلاد، فقد تم تنفيذ مثل هذه الهجمات ضد هذه الشركة مرات عديدة وفي أوقات مختلفة، للاضرار بأدائها".