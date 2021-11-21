"بيت لاهيا أكثر كمية هطول"..11 مليون متر مكعب كمية الأمطار التي هطلت على القطاع
أكدت وزارة الزراعة أن كميات هطول الأمطار في فلسطين مبشرة ومطمئنة لموسم أفضل ينعش القطاع الزراعي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن كمية المياه التي هطلت في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بلغت 11.4 مليون متر مكعب.
وأضافت أن النسبة المئوية للهطول بلغت 9.4% من المعدل العام لكافة المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق بلغ 32.5 ملم.
وذكرت الوزارة، أن منطقة بيت لاهيا سجلت أعلى كمية هطول فيها بكمية بلغت (47.5 ملم).
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