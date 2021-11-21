شؤون فلسطينية

"بيت لاهيا أكثر كمية هطول"..11 مليون متر مكعب كمية الأمطار التي هطلت على القطاع

"بيت لاهيا أكثر كمية هطول"..11 مليون متر مكعب كمية الأمطار التي هطلت على القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الزراعة أن كميات هطول الأمطار في فلسطين مبشرة ومطمئنة لموسم أفضل ينعش القطاع الزراعي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن كمية المياه التي هطلت في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بلغت 11.4 مليون متر مكعب.

وأضافت أن النسبة المئوية للهطول بلغت 9.4% من المعدل العام لكافة المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق بلغ 32.5 ملم.

وذكرت الوزارة، أن منطقة بيت لاهيا سجلت أعلى كمية هطول فيها بكمية بلغت (47.5 ملم).

أخبار ذات صلة

الرفاعي: ورشات عمل أمناء أقاليم (فتح) الخارجية هدفها الاستنهاض التنظيمي والبناء الفكري لكوادر الحركة

الرفاعي: ورشات عمل أمناء أقاليم (فتح) الخارجية هدفها الاستنهاض التنظيمي والبناء الفكري لكوادر الحركة

القدس: 179 حالة اعتقال و45 عملية هدم وتجريف خلال شهر أكتوبر الماضي

القدس: 179 حالة اعتقال و45 عملية هدم وتجريف خلال شهر أكتوبر الماضي

التربية والتعليم: مطالبات الاحتلال بتحويل مدرسة اللبن الساوية لمدرسة يهودية انتهاكاً لحق التعليم

التربية والتعليم: مطالبات الاحتلال بتحويل مدرسة اللبن الساوية لمدرسة يهودية انتهاكاً لحق التعليم

الحساينة: عملية القدس البطولية &#34;صفعة للكيان ولكل المطبعين في المنطقة&#34;

الحساينة: عملية القدس البطولية "صفعة للكيان ولكل المطبعين في المنطقة"

دغلس: التفاف جماهيري في بلدات الساوية واللبن للتصدي لمخططات المستوطنين

دغلس: التفاف جماهيري في بلدات الساوية واللبن للتصدي لمخططات المستوطنين

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط منفذ عملية القدس

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط منفذ عملية القدس

ارزيقات: 126 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ بداية العام

ارزيقات: 126 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ بداية العام

الخارجية: إسرائيل تستخدم بعض الأسلحة البيولوجية الكيميائية المحرمة دولياً

الخارجية: إسرائيل تستخدم بعض الأسلحة البيولوجية الكيميائية المحرمة دولياً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرفاعي: ورشات عمل أمناء أقاليم (فتح) الخارجية هدفها الاستنهاض التنظيمي والبناء الفكري لكوادر الحركة

الرفاعي: ورشات عمل أمناء أقاليم (فتح) الخارجية هدفها الاستنهاض التنظيمي والبناء الفكري لكوادر الحركة

القدس: 179 حالة اعتقال و45 عملية هدم وتجريف خلال شهر أكتوبر الماضي

القدس: 179 حالة اعتقال و45 عملية هدم وتجريف خلال شهر أكتوبر الماضي

التربية والتعليم: مطالبات الاحتلال بتحويل مدرسة اللبن الساوية لمدرسة يهودية انتهاكاً لحق التعليم

التربية والتعليم: مطالبات الاحتلال بتحويل مدرسة اللبن الساوية لمدرسة يهودية انتهاكاً لحق التعليم

دغلس: التفاف جماهيري في بلدات الساوية واللبن للتصدي لمخططات المستوطنين

دغلس: التفاف جماهيري في بلدات الساوية واللبن للتصدي لمخططات المستوطنين

ارزيقات: 126 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ بداية العام

ارزيقات: 126 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ بداية العام

بحر يبارك عملية القدس ويحمل الاحتلال تبعات جرائمه المتواصلة

بحر يبارك عملية القدس ويحمل الاحتلال تبعات جرائمه المتواصلة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً ومرابطة في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً ومرابطة في القدس

الهيئة الاسلامية المسيحية تدين قرار بريطانيا اعلان حركة (حماس) &#34;إرهابية&#34;

الهيئة الاسلامية المسيحية تدين قرار بريطانيا اعلان حركة (حماس) "إرهابية"

منوعات

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: رشا رزق تبكي خلال حفلتها بموسم الرياض

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

شاهد: الفنانة العراقية شهد الياسين تهاجم مروجي شائعة وفاتها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

بعد مرور سنوات.. طفلة (ذا فويس كيدز) غنى بوحمدان تصدم الجمهور بتغير شكلها

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

عربي

&#34;الحرية والتغيير&#34; السودانية تعلق على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك

"الحرية والتغيير" السودانية تعلق على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك

العراق تعلن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس (كورونا)

العراق تعلن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس (كورونا)

الجيش السوداني يعيد حمدوك رئيساً للوزارء ويقرر الإفراج عن المعتقلين

الجيش السوداني يعيد حمدوك رئيساً للوزارء ويقرر الإفراج عن المعتقلين