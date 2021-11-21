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البرلمان العربي يعلن عن تنظيم مؤتمر اقتصادي موسع بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

البرلمان العربي يعلن عن تنظيم مؤتمر اقتصادي موسع بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية
رام الله - دنيا الوطن
ينظم البرلمان العربي بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى عربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، تحت عنوان "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، خلال الفترة 29-31 مارس 2022 بجمهورية مصر العربية.

و تأتي أهمية هذا المنتدى من دوره في دعم ركائز تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وكذلك دوره في توفير شبكة أمان مهمة وضرورية تساهم في معالجة ما تعرضت له الاقتصاديات العربية خلال جائحة (كورونا)، وتقديم الأفكار والحلول العلمية للخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الاقتصادية.

و في هذا السياق، وبناء على توجيهات معالي رئيس البرلمان العربي، قام المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتوقيع مذكرة تفاهم، تتضمن أسس ومتطلبات التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم هذا المنتدى الهام.

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