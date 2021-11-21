التربية والتعليم: مطالبات الاحتلال بتحويل مدرسة اللبن الساوية لمدرسة يهودية انتهاكاً لحق التعليم

بصري صالح،









رام الله - دنيا الوطناعتبروكيل وزارة التربية والتعليم، أن مطالبات سلطات الاحتلال بتحويل مدرسة اللبن الساوية لمدرسة يهودية، خرقاً فاضحاً للحق في التعليم ومحاولة لتغيير الواقع في الأرض الفلسطينية.وقال صالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد: "إن وزارة التربية والتعليم تحشد جميع الإمكانيات والموارد من أجل تغطية كافة احتياجات المدرسة، للتصدي للانتهاكات اليومية التي تتعرض لها مدارس قرية اللبن والمخططات الاستيطانية التي تستهدفها".وأضاف: "أن الوزارة تخاطب حالياً المؤسسات الدولية المعنية بالتعليم والمنظمات الإنسانية والحقوقية التي تعنى بالطفولة، إلى جانب بذل الجهود على المستوى الدبلوماسي بالتعاون مع وزارة الخارجية من أجل فضح انتهاكات الاحتلال وإجراءاته التي تستهدف التعليم وخاصة مدارس اللبن".